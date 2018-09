Tropensturm "Florence" setzt Südost-Küste der USA unter Wasser

Tropensturm "Florence" hat in weiten Teilen im Südosten der USA zu Überschwemmungen geführt. Medienberichten zufolge sind in den Bundesstaaten North Carolina und South Carolina fast eine Million Menschen ohne Strom.

Nach Angaben der Behörden starben bislang mindestens fünf Menschen. In der Küstenstadt Wilmington in North Carolina kamen eine Mutter und ihr Kleinkind ums Leben, als ein umstürzender Baum auf ihr Haus stürzte.

Eine Frau starb an einem Herzinfarkt - Rettungskräfte kamen wegen des Sturms nicht rechtzeitig zu ihr. Ein Mann erlitt einen Stromschlag, als er mit einem Notstromaggregat hantierte. Ein 77-Jähriger in Kinston wurde vom Sturm umgeblasen - er starb beim Sturz.

Der Sturm war am Freitagmorgen in North Carolina auf Land getroffen. Flüsse traten über die Ufer und erreichten Rekord-Pegelstände. Straßen wurden überspült, Stromleitungen zerstört. Katastrophenschützer mussten ausrücken, um Menschen aus überfluteten Häusern zu retten.

Doch die Tücke an "Florence" sind nicht die Windstärken, sondern die große Menge an Niederschlägen, die der Sturm mit sich bringt. Meteorologen befürchten in den kommenden drei Tagen so viel Regen wie sonst in acht Monaten. Sie erwarten Regenfälle im Volumen von 38 Billionen Litern allein in North Carolina. Der Gouverneur von North Carolina, Roy Cooper, warnte, dass fast der ganze Bundesstaat mehr als 60 Zentimeter unter Wasser stehen könnte.