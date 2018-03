Im Norden und Osten Deutschlands hat Blitzeis am frühen Morgen Fußgänger überrascht und für Behinderungen im Straßenverkehr gesorgt. Die meisten Unfälle gingen zwar glimpflich aus. Die Berliner Feuerwehr rief dennoch den Ausnahmezustand aus. In Sachsen-Anhalt wurden am Morgen mehr als 30 Unfälle gezählt, wie die Polizei mitteilte. Allein in Dessau habe es seit dem frühen Morgen elf Unfälle gegeben. Verletzt wurde dabei niemand. In einigen Städten Niedersachsens müssen Schüler wegen der Glätte am Montag nicht in die Schule.