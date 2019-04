Noch schmückt eine Baustelle das Stadt- und Bergbaumuseum in Freiberg. Diese soll bald einem modernen Neubau weichen. Viele Freiberger fühlen sich nun bei dieser Entscheidung übergangen.

Noch schmückt eine Baustelle das Stadt- und Bergbaumuseum in Freiberg. Diese soll bald einem modernen Neubau weichen. Viele Freiberger fühlen sich nun bei dieser Entscheidung übergangen.

Noch schmückt eine Baustelle das Stadt- und Bergbaumuseum in Freiberg. Diese soll bald einem modernen Neubau weichen. Viele Freiberger fühlen sich nun bei dieser Entscheidung übergangen. Bildrechte: MDR/Ronny Arnold

Bergbaumuseum Freiberg Freiberger fühlen sich beim Museumsneubau übergangen

Hauptinhalt

In der historischen Altstadt im sächsischen Freiberg wird zurzeit viel gebaut. Auch das alte Stadt- und Bergbaumuseum soll einen neuen Ergänzungsbau erhalten. Doch einige Freiberger fühlen sich nun übergangen, denn die hätten gerne ein Mitspracherecht bei den Entwürfen für den Neubau gehabt. So auch MDR AKTUELL Hörer Rico Martinez – er will wissen, warum die Freiberger nicht informiert wurden und man nicht versucht habe eine gemeinsame Lösung zu finden.

von Ronny Arnold, MDR AKTUELL