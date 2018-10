Deutsche Umwelthilfe Weniger CO2-Ausstoß durch Verzicht auf Einwegverpackungen

Milliarden Dosen, Einwegflaschen und Wegwerfbecher fallen jährlich in Deutschland an. Dahinter stehen Hunderttausende Tonnen CO2. Mit einer Kampagne für den Einsatz von mehr Mehrweg-, statt Einwegverpackungen will die Deutsche Umwelthilfe den Ausstoß des gefährlichen Klimakillers deutlich reduzieren.