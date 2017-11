Der Mieter des Autos, das am Freitagabend auf einem Gehweg in Berlin-Reinickendorf auf mehrere Passanten zuraste, ist am Samstag zwischenzeitlich festgenommen worden. Wie die Berliner Polizei am Sonntag mitteilte, war allerdings nicht der Unfall der Grund für die vorübergehende Festnahme, sondern Rauschgiftbesitz.

Kokain bei Razzia gefunden

In der Wohnung des 35-jährigen Marokkaners, dessen Identität über das Nummernschild des Unfallwagens festgestellt werden konnte, war bei einer Razzia in der Nacht zu Samstag unter anderem Kokain beschlagnahmt worden. Der Mann war bei der Durchsuchung im Stadtbezirk Wedding nicht angetroffen worden. Allerdings stellte er sich am Samstagnachmittag selbst der Polizei. Am Sonntag wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.

Mieter war nicht der Fahrer

Laut einer Polizeisprecherin wurde der Marokkaner bis zu seiner Entlassung mehrfach verhört. Dabei gab er an, nicht selbst am Steuer des Unfallautos gesessen zu haben. Vielmehr habe er den Mietwagen an einen anderen Mann weiterverliehen. Allerdings seien die Aussagen zu diesem Mann sehr unpräzise. Dennoch würden die bisherigen Ermittlungen die Angaben des Marokkaners stützen. Die Personenbeschreibung der Zeugen und das Videomaterial deuteten darauf hin, dass der Fahrer des Mietwagens tatsächlich nicht dessen Mieter gewesen sei.



Nach Angaben der Polizei läuft die Fahndung nach dem anderen Mann noch. Auch der Fahrer des zweiten Wagens, der in den Unfall verwickelt war, sowie das Mietauto selbst seien bisher nicht gefunden worden.

Videobilder beweisen Unfall

Nach dem Zwischenfall am Freitagabend an einer Bushaltestelle am Wilhelmsruher Damm bestand zunächst die Befürchtung, es könnte sich um einen Terroranschlag handeln. Bilder aus einer Videoüberwachungskamera vor einem Geschäft in der Nähe des Unfallortes legen laut Polizei jedoch nahe, dass es ein Verkehrsunfall war. Der Fahrer des Wagens war von der Straße abgekommen, weil er einem wendenden Auto ausweichen wollte. Anschließend flüchtete er mit hoher Geschwindigkeit über den Gehweg, wobei er eine Gruppe von Fußgängern nur knapp verfehlte.