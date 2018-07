Der Tod des Leipziger Internetunternehmers Thomas Wagner bei einem Absturz eines Kleinflugzeuges in Slowenien vor zwei Jahren ist nach Erkenntnissen der slowenischen Behörden nicht auf einen Anschlag zurückzuführen. Das hat die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet.

Ermittlungsleiter Toni Stojevski sagte der MZ, an dem abgestürzten Kleinflugzeug des Unister-Chefs seien keine Belege für Manipulationen gefunden worden. Es gebe auch keine anderen Hinweise auf ein Verschulden von außen. Laut Stojevski liegt der abschließende Untersuchungsbericht bislang zwar noch nicht vor, er befinde sich aber in der finalen Phase.

Bei dem Absturz in Slowenien am 14. Juli 2016 waren Wagner, Unister-Mitbegründer Oliver Schilling und zwei weitere Insassen der einmotorigen Piper ums Leben gekommen. Tags zuvor war der Unister-Chef in Venedig um anderthalb Millionen Euro betrogen worden.