Heftige Gewitter mit Sturmböen und Starkregen haben am Mittwoch in Teilen Mitteldeutschlands für Schäden und gesperrte Straßen gesorgt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes suchten am Nachmittag schwere Gewitter mit Sturmböen vor allem das Altenburger Land und Gera in Ostthüringen, den Burgenlandkreis im südlichen Sachsen-Anhalt sowie die westsächsische Region südlich von Leipzig bis Chemnitz heim. In dem Unwettergebiet sackten die Temperaturen örtlich um bis zu 15 Grad Celsius ab. Dabei fielen bis zu 35 Liter Regen auf den Quadratmeter.