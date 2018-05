Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen Toter und blockierte Straßen nach Unwetter

Im Süden von Sachsen-Anhalt liefen viele Keller voll, Straßen wurden überflutet. Die Leitstelle Naumburg teilte MDR AKTUELL mit, bei Droyßig habe eine Schlammlawine eine Kreisstraße blockiert. Nach Polizeiangaben bleibt die Straße noch einige Zeit gesperrt, weil die Straße noch gereinigt werden muss. Für Probleme hat der starke Regen auch in Langendorf bei Weißenfels gesorgt, wo ein Auto in einen herabfallenden Ast fuhr.



In Thüringen kam es im Bahnverkehr zwischen Altenburg und Gößnitz zu Behinderungen, nachdem ein Blitz in die Oberleitung eingeschlagen hatte. Wie die Polizei mitteilte, wurde im Wartburgkreis die Landstraße zwischen Wünschensuhl und Fernbreitenbach überspült. Außerdem hätten Wasser- sowie Schlammmassen die B180 in Niederleupten im Altenburger Land überflutet.