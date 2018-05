In Schönbrunn im Saale-Orla-Kreis in Thüringen wurde nach Angaben der Polizei am Donnerstagnachmittag die Ortsdurchfahrt vom Schlamm umliegender Felder überspült. Die Straße wurde abgesperrt, mehrere Feuerwehren rückten aus. Angaben zu Schäden lagen zunächst noch nicht vor.

In Sachsen-Anhalt entluden sich schwere Gewitter vor allem in der Region um Wittenberg und in der Dübener Heide sowie in der nordöstlichen Altmark. Rund um Wittenberg fielen nach Angaben des DWD in einer halben Stunde fast 40 Liter Regen pro Quadratmeter. In Havelberg seien es in kurzer Zeit zwischen 25 und 35 Liter gewesen.