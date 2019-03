Das Sturmtief "Eberhard" hat am Sonntag in Mitteldeutschland Sachschäden verursacht und für Probleme im Zugverkehr gesorgt. Die Feuerwehren waren in weiten Teilen Thüringens, in Sachsen und im südlichen Sachsen-Anhalt im Dauereinsatz. Am Abend zog das Unwetter Richtung Ostsachsen ab, dort wurde um Mitternacht die Unwetterwarnung aufgehoben.