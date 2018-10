Knapp zwei Jahre nach Prozessbeginn am Landgericht Paderborn wird am Freitag das Urteil im Mordprozess um das sogenannte Horrorhaus von Höxter erwartet. In rund 60 Verhandlungstagen seit 26. Oktober 2016 wurde gegen die Angeklagten Wilfried W. und seine Ex-Frau Angelika W. wegen Mordes durch Unterlassung prozessiert.

Die beiden sollen jahrelang mit Kontaktanzeigen Frauen in das gemeinsame Haus in Höxter gelockt haben, um sie dort seelisch und körperlich schwer zu misshandeln sowie finanziell auszbeuten. Zwei Frauen aus Niedersachsen waren in Folge der Misshandlungen gestorben.

Unmittelbar vor der Urteilsverkündung hat der Angeklagte Wilfried W. Gelegenheit, sich noch einmal zu äußern. Die Möglichkeit zum sogenannten letzten Wort hatte die Mitangeklagte bereits am vorletzten Prozesstag Mitte September. Wilfried W. (links, hier neben seinem Verteidiger) sagte im März 2017 aus und schilderte sich als Mitläufer. Bildrechte: dpa

Strafmaßforderungen gehen weit auseinander

Der Vorsitzende Richter und seine Kollegen müssen nun über die Anträge von Staatsanwaltschaft, Nebenklägern und Verteidigern entscheiden. Die Forderungen gehen zum Teil weit auseinander. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft für beide Angeklagte mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und Einweisung von Wilfried W. in die Psychiatrie.

Für die Verteidiger der Angeklagten ist die Forderung der Staatsanwaltschaft nur bedingt gerechtfertigt. So fordern die Verteidiger von Wilfried W. siebeneinhalb Jahre Haft, befürworten aber ebenfalls eine Einweisung in die Psychiatrie. Eine Gutachterin hatte dem 48-Jährigen eine erhebliche Intelligenzminderung attestiert und ihn als vermindert schuldfähig eingestuft.

Angelika W. stellt sich selbst als Opfer dar, ist laut Gutachten aber extrem herrsch- und machtbewusst. Bildrechte: dpa Der Verteidiger von Angelika W. fordert für seine Mandantin einen Freispruch. Seiner Einschätzung nach fehlen für die Mordvorwürfe die Beweise. Die jahrelangen Missbräuche seine nicht in Zweifel zu ziehen. Das Gericht dürfe aber nur über das urteilen, was angeklagt und nachgewiesen worden sei.



In seinem Plädoyer beschrieb der Anwalt Angelika W. als Opfer, das über die Jahre zur Mittäterin geworden sei.

Angeklagte beschuldigen sich gegenseitig

Angelika W. hatte im Laufe des Prozesses umfangreiche Einlassungen gemacht. In ihren letzten Worten entschuldigte sie sich nicht bei den Opfern, stellte dafür jedoch ihre fehlende Empathiefähigkeit in den Mittelpunkt. Diese war auch durch die Gutachterin bestätigt worden, die bei Angelika W. eine überdurchschnittliche Intelligenz und Züge von Autismus feststellte.