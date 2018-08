Im Prozess um den vielfachen Missbrauch eines kleinen Jungen aus Staufen in Baden-Württemberg werden heute die Urteil gegen die Mutter und deren Lebensgefährten erwartet. Beide sind vor dem Landgericht Freiburg wegen Vergewaltigung, Missbrauch sowie Zwangsprostitution angeklagt. Sie haben ein Geständnis abgelegt.

Die Staatsanwaltschaft fordert für die 48 Jahre alte Mutter vierzehneinhalb Jahre Haft. Ihr 39 Jahre alter, einschlägig vorbestrafter Partner soll nach dem Willen der Anklage dreizehneinhalb Jahre ins Gefängnis. Zudem soll anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet werden. Auch die Verteidigung des Mannes plädierte für Sicherungsverwahrung - auf ausdrücklichen Wunsch ihres Mandanten. Er will sich im Gefängnis einer Therapie unterziehen.

Das Paar aus Staufen bei Freiburg hatte den heute zehn Jahre alten Jungen laut Anklage missbraucht und für Vergewaltigungen im sogenannten Darknet an Freier aus dem In- und Ausland verkauft. Das Kind soll dem Missbrauch mehr als zwei Jahre ausgesetzt gewesen sein. Das Freiburger Landgericht hatte deshalb bereits in den vergangenen Wochen mehrere Männer zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.