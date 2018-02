Das soziale Netzwerk Facebook verstößt mit seinen Voreinstellungen sowie Teilen der Nutzungs- und Datenschutzbedingungen gegen Verbraucherrecht in Deutschland. Das entschied das Berliner Landgericht nach einer Klage des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen (vzbv).

Die nötigen Einwilligungen zur Datennutzung, die sich Facebook einholt, seien teilweise unwirksam, heißt es im Urteil vom 16. Januar, das am Montag (12. Februar 2018) veröffentlicht wurde (Az: 16 O 341/15). Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Gekippt wurde auch die Bedingung, dass sich die Anwender damit einverstanden erklären müssen, dass der Konzern die Namen und das Profilbild "für kommerzielle, gesponserte oder verwandte Inhalte" einsetzen und deren Daten in die USA weiterleiten durfte.

Moniert hatten die Verbraucherschützer auch, dass in der Facebook-App ein Ortungsdienst in den Voreinstellungen aktiviert wird, der Chat-Partnern den eigenen Aufenthaltsort verrät. In den Einstellungen zur Privatsphäre war voreingestellt, dass Suchmaschinen einen Link zur Chronik des Teilnehmers erhalten. Das Landgericht erklärte, es sei nicht gewährleistet, dass diese Voreinstellungen vom Nutzer überhaupt zu Kenntnis genommen werden.