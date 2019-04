Sportlehrer müssen erste Hilfe leisten

Zu Beginn des Sportunterrichts soll sich die 12. Klasse eines Gymnasiums zunächst erwärmen. Auch Thomas Thomsen* macht Dehnungsübungen und läuft sich warm. Nach einigen Minuten bricht der Schüler allerdings ab, lehnt sich gegen eine Wand und sackt zusammen. Er hat keinen Puls mehr. Die Sportlehrerin ruft sofort den Rettungswagen, unternimmt allerdings bis zur Ankunft der Sanitäter keine Widerbelebungsversuche. Thomas Thomsen erleidet einen Hirnschaden wegen Sauerstoffmangels und ist heute schwerbehindert. Sein Vater will Schadenersatz geltend machen, weil die Lehrerin keine Hilfe geleistet hat. Am Bundesgerichtshof urteilten die Richter so:

Dr. Musa Malik* ist Zahnarzt und lebt seit fast 30 Jahren in Deutschland. 1992 hat der arabischstämmige Mediziner eine eigene Zahnarztpraxis eröffnet. Bei einer Kontrolle der zuständigen Behörden fällt auf, dass Dr. Malik nur mangelhaft Deutsch spricht. Deshalb wird ihm die Approbation mit sofortiger Wirkung entzogen, der Zahnarzt darf seinen Beruf also nicht mehr ausüben. Dagegen wehrt sich Musa Malik und klagt vor dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen - mit Erfolg.

Golden Retriever Bildrechte: dpa

Vor ein paar Wochen hat sich Olaf Oldenburg* von seiner Partnerin getrennt. Beide haben vereinbart, sich ab und an zu treffen, damit Olaf Oldenburg den gemeinsamen Hund sehen und mit ihm spielen kann. Bei einem solchen Treffen bringt der Mann einen Ball mit und spielt mit dem einjährigen Retriever. Nach einer halben Stunde springt der Hund so unglücklich in die Luft, dass er sich beim Aufkommen das Hinterbein bricht. Die Frau fordert daraufhin von ihrem Ex-Freund Schadenersatz. Insgesamt 20.000 Euro. Am Oberlandesgericht Frankfurt wies man die Klage aber ab: