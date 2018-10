Nach Auffassung von Experten drangen am 3. März 2009 durch ein Loch in einer unterirdischen Betonwand schlagartig große Mengen eines Wasser-Sand-Gemisches in die Baugrube ein. Dem Kölner Stadtarchiv wurde so buchstäblich der Boden entzogen. Dieses Loch, so die Auffassung der Staatsanwaltschaft, entstand durch Schlamperei und Baufehler.