Gerichtsurteile Warum heißt es "Im Namen des Volkes"?

Jetzt ist das Volk der Souverän, seine Vertreter, die Abgeordneten, beschließen die Gesetze, der Richter wendet sie an. Reinhard Schade, Richter am Landgericht Görlitz, nennt das Legitimationskette: "Ich bin ernannt vom sächsischen Staatsministerium, Minister der Justiz, dieser ist ernannt vom sächsischen Ministerpräsidenten, der wiederum ist gewählt vom Sächsischen Landtag, und der Sächsische Landtag vom Bürgern gewählt." Was dem die Gesetze nicht unbedingt näher bringt.