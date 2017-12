US-Raumfahrer Bruce McCandless ist tot. Sein Name und sein Gesicht mag vielen wenig sagen, ein Foto von ihm aber ging Mitte der 1980er-Jahre um die Welt. Völlig frei im All schwebend, dahinter das tiefschwarze Weltall und die leuchtend blaue Erde war Candless der erste Mensch, der sich frei im Weltall bewegte. Er starb nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde NASA bereits am Donnerstag im Alter von 80 Jahren.

Kalte Füße bei Ausflug

Seinen Weltraumspaziergang hatte er am 7. Februar 1984 unternommen, ohne auf die Crew seines Raumschiffes Challenger angewiesen zu sein. Das war aber dank eines speziellen Rucksacks möglich, den die Nasa zuvor entwickelt hatte. Candless war an der Entwicklung beteiligt gewesen. Mit den im Rucksack verstauten Düsen und Sauerstofftanks konnte der Raumfahrer dahin schweben, wohin er wollte.



Über seinen Ausflug sagte er einmal, was für US-Raumfahrer Neil Armstrong, dem ersten Mann auf dem Mond, ein kleiner Schritt gewesen sein mag, sei für ihn ein verdammt großer Sprung gewesen. Ihm hätten die Füße gezittert, so kalt sei es ihm im All geworden. Er war dort sechs Stunden unterwegs. Ein Novum war damals auch, dass Candless beim Ausflug im Weltraum nicht angeseilt war. Längst werden solcherlei Spaziergänge in der Regel mit Sicherheitsleinen durchgeführt. 7. Februar 1984 - Bruce McCandless schwebt frei im Weltraum. Bildrechte: IMAGO

"Hubble"-Teleskop war zweite Mission