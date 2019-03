In Utrecht ist am Montagvormittag offenbar ein Mensch bei einer Schießerei getötet worden, mehrere Menschen wurden verletzt. Die Polizei bestätigte bislang lediglich die Verletzten, dass es ein Todesopfer gab, berichten lokale Medien.

Täter auf der Flucht

Derzeit befinden sich der Polizei zufolge der oder die Täter auf der Flucht. Die Ermittler prüften Berichte, wonach der oder die Schützen in einem roten Auto geflohen seien.

Zahlreiche Einsatzkräfte sind am Ort der Schießerei. Unter anderem wurden den Sicherheitskräften zufolge drei Hubschrauber eingesetzt. Ein Platz an einer Straßenbahn-Haltestelle außerhalb der Stadt sei abgesperrt worden. Der Vorfall ereignete sich im Westen der Stadt - Medienberichten zufolge in einer Straßenbahn.

Menschen sollen in Häusern bleiben

Bei den Schüssen wurden mehrere Menschen verletzt. Bildrechte: dpa Die Menschen in der Stadt wurden aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen. Das teilte die Stadt mit. Weitere Zwischenfälle seien nicht ausgeschlossen. Medienberichten zufolge wurden die Schulen in der Stadt angewiesen, die Türen geschlossen zu halten. Auch die Universität der Stadt schloss ihre Türen. Zudem wurden die Moscheen in der Stadt vorsorglich geschlossen. "Wir haben das in Abstimmung mit der Polizei getan", sagte der Sprecher der größten Moschee in der Stadt.



Weil die Ermittler einen terroristischen Hintergrund der Tat nicht ausschließen, wurde die Terrorwarnstufe in der Provinz Utrecht auf den höchsten Wert 5 angehoben.

Terrorwarnstufe angehoben

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte äußerte sich besorgt. Rutte habe in Den Haag von einer "beunruhigenden" Situation gesprochen, meldeten niederländische Medien am Montagmittag.

Kontrollen an Grenze zu Deutschland

Die Bundespolizei verstärkte unterdessen ihre Kontrollen an der Grenze zu den Niederlanden. "Wir haben unsere Fahndungsmaßnahmen hochgefahren, nachdem wir informiert wurden", sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Kleve. Kontrolliert werde an Autobahnen, Bundesstraßen, kleineren Grenzübergängen und in Zügen.