Schlagersängerin Vanessa Mai bei Proben schwer verletzt

Die Schlagersängerin Vanessa Mai hat sich bei einem Unfall während einer Bühnenprobe schwer verletzt. Laut einem Bericht der "Bild am Sonntag" verunglückte die 25-Jährige kurz vor ihrem geplanten Konzert am Samstagabend in Rostock. Sie verletzte sich am Rücken.

Das Konzert in Rostock wurde kurzfristig abgesagt. Viele Fans hätten erst kurz vor dem geplanten Konzert-Beginn von dem Unfall erfahren, als sie auf dem Einlass in die Halle gewartet hatten.

Vanessa Mai ist eine der erfolgreichsten Schlagerstars in Deutschland. Aktuell ist sie mit ihrer "Regenbogen"-Tour in Deutschland unterwegs. Erst in der vergangenen Woche hatte sie zwei Konzerte in Dresden gespielt, Anfang Mai sind weitere Konzerte unter anderem in Leipzig und Berlin geplant.