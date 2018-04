Die Getränkeabteilung in einem beliebigen deutschen Supermarkt: in der Ecke klappert der Pfandautomat, in den Regalen stehen viele bunte Flaschen. 100 Milliliter, 50 Kalorien, steht zum Beispiel auf dem Apfelsaft, dazu Angaben zu Zucker, Fetten, Eiweiß.

Ausnahme für Alkohol nicht gerechtfertigt

Auf dem Kräuterlikör aus dem Harz findet sich nichts dergleichen. Auf der Flasche steht nur der Alkoholgehalt, 30 Prozent. Mehr muss auch nicht drauf. Diese Ausnahme findet Ingmar Streese vom Verbraucherzentrale Bundesverband völlig ungerechtfertigt.



Er nennt mehrere Gründe dafür. So stellt er die Frage, warum bestimmte Hersteller überhaupt Vorteile gegenüber anderen bei ihren Produkten haben sollen. Außerdem könnten Verbraucher erwarten, dass sie das Produkt auch tatsächlich kennenlernen können und auf dem Etikett sehen, was eigentlich drin ist. Und Streese verweist auf Menschen, die abnehmen wollen und auf ihre Kalorien achten. Die würden gerne wissen, ob ein Glas Wein 80, 100, 200 oder 300 Kalorien hat.



Hinzu kommt, dass die Hersteller von alkoholischen Getränken auch die Zutaten nicht draufschreiben müssen. Während jede Limo eine ziemlich lange Zutatenliste aufweist, steht auf dem italienischen Aperitif gar nichts.

Farbstoffe, Zucker oder Enzyme enthalten

Dabei, so Streese, haben einige Alkoholika wie Campari Farbstoffe. Andere wie Eierlikör, Baileys oder ähnliche Getränke enthielten Zucker oder Eiweiß.



Laut Streese wissen viele Leute nicht, dass bei der Weinherstellung noch viele Zusatzstoffe genutzt werden können wie Enzyme. Aus seiner Sicht sollten Verbraucher aber schon wissen, was tatsächlich in den Produkten noch enthalten ist.

EU mit eigener Vorschrift unzufrieden

Was wo draufzustehen hat, regelt die Europäische Union. Die aktuellen Vorschriften sind ziemlich neu. Sie gelten seit 2016. Aber so richtig glücklich ist man mit der Ausnahme beim Alkohol offenbar auch in Brüssel nicht. Die EU-Kommission hatte die Hersteller aufgefordert, Vorschläge für eine Selbstverpflichtung zu machen.

Hersteller schlagen Strichcode vor

Die Entwürfe dafür liegen jetzt vor, aber rausgekommen ist dabei aus Sicht der Verbraucherschützer nicht viel. Jeder Verband will eigene, jeweils unterschiedliche Regeln, für Wein, Bier, Liköre und so weiter. Und die Hersteller sollen wählen können, ob sie aufs Etikett die Informationen drucken, oder nur einen Strichcode mit Link fürs Internet.