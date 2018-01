Als Grund dafür habe er Hass auf das Personal der psychiatrischen Klinik angegeben, in der er behandelt worden war. Nach Angaben der Ermittler war er seit dem Alter von 19 Jahren in einer psychiatrischen Klinik registriert.



Den Angaben zufolge hatte der Verdächtige in der Nähe des Anschlagsorts zwei USB-Sticks versteckt. Auf ihnen seien Informationen zu seinen Tatmotiven und ein Foto des verwendeten Sprengsatzes gespeichert gewesen. DNA-Tests hätten zudem bestätigt, dass der Verdächtige an der Herstellung des Sprengsatzes beteiligt gewesen sei und die USB-Sticks genutzt habe.