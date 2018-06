Im Fall der getöteten Susanna ist der mutmaßliche Täter gefasst worden. Das teilte Bundesinnenminister Horst Seehofer bei einer Pressekonferenz in Quedlinburg mit. Der 20-Jährige sei in der Nacht zum Freitag im Nordirak von kurdischen Sicherheitskräften auf Bitten der Bundespolizei festgenommen worden. Die Auslieferung laufe nach den internationalen Regeln. Polizei und Auswärtiges Amt würden alle nötigen Anträge stellen.

Der aus dem Irak stammende Mann wird verdächtigt, die 14-Jährige vergewaltigt und getötet zu haben. Das Mädchen aus Mainz war seit dem 23. Mai als vermisst gemeldet. Seine Leiche wurde am 6. Juni unweit von Bahngleisen im Wiesbadener Stadtteil Erbenheim gefunden. Die Obduktion ergab, dass die Jugendliche vergewaltigt und getötet wurde. Der Tatverdächtige hatte schon vergangene Woche Deutschland gemeinsam mit seiner gesamten Familie verlassen. Die achtköpfige Familie flog nach Angaben des Bundesinnenministeriums legal und mit gültigen Papieren von Düsseldorf nach Istanbul und von dort weiter nach Erbil im Nordirak.

Der Tatverdächtige war zuletzt in einem Asylbewerberheim in Wiesbaden untergebracht. Er war im Oktober 2015 nach Deutschland eingereist. Sein Asylantrag wurde bereits 2016 abgelehnt, der Mann klagte dagegen.



Maßgeblich beteiligt an der Aufklärung des Falls war ein 13-jähriges Flüchtlingskind. Der Junge hatte die Ermittler auf den Tatverdächtigen und den Fundort der Leiche hingewiesen. Der Iraker selbst soll sich dem 13-Jährigen offenbart haben.