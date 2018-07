Dürfen Menschen in psychiatrischen Einrichtungen fixiert, also gefesselt, werden? Unter welchen Umständen soll das erlaubt sein und wer entscheidet darüber? Zum Umgang mit Fixierungen verkündet der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts am Dienstag sein Urteil. Ende Januar verhandelten die Richter in Karlsruhe dazu zwei Verfassungsbeschwerden. Wegen der Tragweite der Entscheidung wurde damals eine große Zahl an Sachverständigen zu diesen sensiblen Fragen angehört.