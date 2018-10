Zehn Jahre nach dem Auffliegen des Skandals um mangelhafte Brustimplantate verkündet Frankreichs oberstes Gericht am Mittwoch eine Entscheidung zu Schadenersatzklagen gegen den TÜV Rheinland. Vor dem Kassationsgerichtshof geht es um Schmerzensgeld an rund 1.700 geschädigte Frauen in Höhe von etwa sechs Millionen Euro.

Zu der Zahlung war der Technische Prüfverein in Frankreich in erster Instanz verurteilt worden. Das Berufungsgericht hatte dann jedoch geurteilt, dass das deutsche Prüfunternehmen seine Verpflichtungen erfüllt habe. Nun muss das oberste Gericht in Paris entscheiden.

Schadenersatz in Millionenhöhe gefordert

Der TÜV hatte die Qualitätssicherung des Herstellers Poly Implant Prothèse (PIP) zertifiziert, der jahrelang minderwertiges Silikon-Gel für Implantate verwendet hatte.

Betroffene Frauen warfen dem TÜV deshalb Schlamperei vor und forderten Schadenersatz. Auch der Generalanwalt Jean-Paul Sudre hält es für erwiesen, dass der TÜV seinen Prüfpflichten nicht gerecht geworden ist.



Dem Prüfverein hätte der Betrug bereits 2004 auffallen müssen. Der TÜV sieht sich dagegen selbst als Opfer von PIP.

Mehrere Gerichte hielten TÜV für unschuldig

In mehreren zurückliegenden Entscheidungen gaben die Gerichte dem TÜV Rheinland Recht. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschied im Juni 2017, der TÜV könne nicht für die mangelhaften Implantate haftbar gemacht werden. Er lehnte damit die Klage einer Deutschen ab, die 40.000 Euro Schmerzensgeld gefordert hatte.

Zuvor hatte auch der Europäische Gerichtshof den TÜV in seiner Haltung bestärkt: Das Gericht entschied auf Vorlage des Bundesgerichtshofs, der TÜV sei nicht verpflichtet gewesen, PIP mit unangemeldeten Inspektionen zu überprüfen, weil ihm keine konkreten Hinweise auf Mängel der Implantate vorgelegen hätten.

In Frankreich drohen weitere Verfahren

In Frankreich dagegen drohen dem TÜV Rheinland weitere Verfahren und Entschädigungsforderungen in Millionenhöhe. Die Firma PIP ist längst aufgelöst. Ihr Gründer Jean-Claude Mas sitzt eine vierjährige Haftstrafe in Frankreich ab.