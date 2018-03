Wir haben bei Rechtsanwalt Silvio Szabó nachgefragt. "Wenn es ein einfacher Schnupfen oder Husten ist, müsste sie erhöhte Sorgfalt walten lassen. Sich also viel öfter als sonst die Hände wäscht und einfach für sich ausschließen, dass Lebensmittel an sich mit Bakterien in Kontakt kommen." Einweghandschuhe sind eine Möglichkeit. Wer die zu oft wechseln müsste, kann nach jedem Arbeitsschritt die Hände desinfizieren. Marietta Winter greift bei Erkältung zusätzlich auf ein anderes Hilfsmittel zurück. "Ich würde mich da mit Mundschutz schützen oder hinten mit einem Mundschutz arbeiten."

Auch in Bäckereien, an Fischtheken oder in sonstigen Lebensmittelbetrieben sind die Vorschriften streng. Marietta Winter achtet deshalb gerade im Winter besonders auf die Hygiene, wenn viele verschnupfte Kunden an ihrer Fleischtheke stehen. "Und die niesen Sie sogar an, wenn's drauf ankommt. Das ist kein Problem, aber ich muss mich auch mit Desinfektionsmittel reinigen, damit ich den nächsten nicht anstecke."