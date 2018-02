Die gute Nachricht zuerst: 2017 sind nach vorläufigen Angaben des Statitischen Bundesamtes (Destatis) erneut weniger Menschen im deutschen Straßenverkehr ums Leben gekommen. 3.177 Menschen waren es, die ihr Leben auf der Straße ließen - 29 (0,9 Prozent) weniger im Vergleich zum Vorjahr.

Damit erreicht die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland den niedrigsten Stand seit Beginn der Statistik im Jahr 1953. Auch die Zahl der Verletzten ging zurück - um 2,1 Prozent auf 388.200.

Mehr Unfälle und tote Motorradfahrer

Trotzdem ging es auf Deutschlands Straßen im vergangenen Jahr nicht unbedingt friedlicher zu. Die Zahl der Unfälle nahm nämlich zu auf 2,6 Millionen. Damit nahm die Polizei 2,0 Prozent mehr Unfälle auf, als 2016. Bei den meisten Unfällen blieb es glücklicherweise bei Sachschäden.

Und während die Zahl getöteter Autofahrer und Fußgänger zurückgegangen ist, kamen mehr Fahrer von Motorrädern und -rollern (+46) sowie 30 zusätzliche Fahrer von Lkw, Sattelschleppern und anderen Güterkraftfahrzeugen auf der Straße ums Leben.

Versicherer fordern neue Konzepte

Diese Entwicklung zeige, dass es noch viel zu tun gebe in Sachen Verkehrssicherheit, sagt der Leiter der Unfallforschung der Versicherer (UDV), Siegfried Brockmann. Das gelte unter anderem für die Themen Ablenkung am Steuer durch Smartphones, Unfälle mit abbiegenden Lkws sowie die immer weiter zunehmende PS-Leistung von Motorrädern. "Hier gibt es kein wirklich überzeugendes Konzept", sagte der Experte. Brockmann fügt hinzu, wäre der Sommer 2017 schöner gewesen, hätte es seiner Ansicht nach noch mehr tote Motorrad- und Fahrradfahrer gegeben.

Mehr Tote in Thüringen

Entgegen dem Bundestrend gab es in Baden-Württemberg, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Thüringen 2017 mehr Verkehrstote als im Vorjahr. 109 Menschen starben bei Unfällen in Thüringen - fünf mehr als im Jahr zuvor.

Hohes Todesrisiko in Sachsen-Anhalt

Gemessen an der Einwohnerzahl ist das Risiko, im Straßenverkehr zu sterben neben Thüringen besonders hoch in Brandenburg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. So wurden etwa in Sachsen-Anhalt je 1 Million Einwohner 59 Verkehrsteilnehmer getötet.

Forderung an die mögliche GroKo

Im Entwurf für den Koalitionsvertrag von Union und SPD bekennen sich die Parteien zur sogenannten Vision Zero, also dem Ideal eines Straßenverkehrs ohne Getötete und Schwerverletzte. Die Deutsche Verkehrswacht bemängelt, dass einige Maßnahmen noch zurückhaltend formuliert seien. Vor allem das Thema Ältere im Straßenverkehr müsse in den kommenden Jahren intensiver behandelt werden. Angesichts des demografischen Wandels und der steigenden Unfallzahlen müsse die Bundesregierung hier handeln.

Stete Verbesserung