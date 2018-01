Wer in Deutschland zu schnell fährt und dabei erwischt wird, zahlt im europäischen Vergleich wenig. Zu wenig, meint Ralf Geisert, Leiter der saarländischen Verkehrspolizei und Mitglied in einem Arbeitskreis, der beim Verkehrsgerichtstag in Goslar tagt.



Er merkt an: Wer in Frankreich einen Kilometer pro Stunde zu schnell fahre, müsse 45 Euro zahlen. Sei man in Deutschland 20 Kilometer pro Stunde zu schnell, koste es 35 Euro.