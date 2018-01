Bei dem schweren Schulbusunfall in Eberbach in Baden-Württemberg sind am Dienstag 48 Menschen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, sind unter den Verletzten mindestens 43 Kinder. Insgesamt 38 Menschen seien leicht und zehn schwer verletzt worden. Bei fünf Schwerstverletzten könne Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden, hieß es. der Busfahrer wurde leicht verletzt.

Frontal in Hauswand gekracht

Auch mehrere Autos wurden von dem Bus gerammt. Bildrechte: dpa Den Angaben zufolge war der vollbesetzte Bus am frühen Morgen in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, mit mehreren Autos zusammengestoßen und frontal in die Hauswand und das Schaufenster eines Elektrofachgeschäftes gekracht. Der Aufprall erfolgte laut Polizei "offensichtlich ungebremst". Warum der Bus von der Fahrbahn abkam, war zunächst noch unklar.

Rettungshubschrauber im Einsatz