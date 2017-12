Bei der Explosion eines Sprengsatzes in einem Supermarkt in St. Petersburg sind am Mittwochabend mindestens zehn Menschen verletzt worden. Wie die Ermittlungsbehörden in der zweitgrößten Stadt Russlands mitteilten, war ein selbstgebauter und mit Metallteilen gefüllter Sprengsatz explodiert.

Ermittlungen in alle Richtungen

Eine Sprecherin des Staatlichen Ermittlungskomitees in Moskau sprach von einer Sprengkraft von 200 Gramm Dynamit. Es werde wegen versuchten Mordes ermittelt. Kein mögliches Motiv werde ausgeschlossen, erklärte die Behördensprecherin, nachdem es zunächst geheißen hatte, es werde nicht von einem Terroranschlag ausgegangen. Das Staatliche Ermittlungskomitee schickte erfahrene Beamte nach St. Petersburg, um den Fall zu untersuchen.

Zehn Menschen in Krankenhäusern

Auch der Chef der Ermittlungsbehörden in St. Petersburg erklärte: "Alle möglichen Versionen dessen, was da geschehen ist, werden untersucht." Nach derzeitigem Stand seien zehn Menschen in Krankenhäuser gebracht worden. Lebensgefährlich verletzt oder gar getötet worden sei niemand.



Nach örtlichen Medienberichten ereignete sich die Explosion in einem Schließfach des im Nordosten der Metropole gelegenen Perekrestok-Supermarktes, in dem Kunden während des Einkaufs ihre Sachen verstauen können.

Nicht der erste Vorfall