Verlosung von Einladungen Tausende wollen zur Bestattung von Stephan Hawking

Wegen des großen Interesses an der Beisetzung des Wissenschaftsgenies Stephen Hawking in der Londoner Westminster Abbey verlost seine Familie 1.000 Einladungen an Fans. Die Asche des Astrophysikers wird am 15. Juni zwischen den Gräbern des Universalgelehrten Isaac Newton und des Naturforschers Charles Darwin bestattet. Die Trauerfeier für Hawking fand bereits am Ostersamstag statt.