Eine seit zwei Wochen vermisste Jugendliche aus Mainz ist getötet worden. Das teilte die hessische Polizei am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wiesbaden mit. Die Leiche der 14-Jährigen sei am Mittwoch in Wiesbaden unweit von Bahngleisen gefunden worden.



Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, ergab eine DNA-Analyse, dass es sich "zweifelsfrei" um die Vermisste handelt. Bei der Obduktion sei festgestellt worden, dass das Mädchen durch "Gewalteinwirkung auf den Hals" getötet worden sei. Das Mädchen war zuletzt am 22. Mai in der Innenstadt von Wiesbaden gesehen worden. Am Morgen danach wurde es von seiner Mutter bei der Polizei als vermisst gemeldet.