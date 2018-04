Blick aus einer Gondel einer Seilbahn auf Zermatt. Bildrechte: dpa

Haub war am vergangenen Samstagmorgen allein zu einer Skitour am Klein Matterhorn aufgebrochen und am Nachmittag nicht wie verabredet in ein Hotel in Zermatt zurückgekehrt. Mit einer Seilbahn war er zu einer Bergstation in 3.820 Metern Höhe aufgebrochen. In welche Richtung er von dort aus aufbrach, ist nicht bekannt. Seine Familie hatte am nächsten Morgen Alarm geschlagen.



Die Suche nach dem Vermissten gestaltete sich vor allem wegen des Wetters schwierig. Zeitweise waren 60 Rettungskräfte auch mit Hubschraubern in dem schwierigen Terrain auf Schweizer und italienischer Seite im Einsatz. In der Region gibt es Tausende Gletscherspalten, teils Hunderte Meter tief.