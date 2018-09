Handys im Straßenverkehr Bundesweite Polizeikontrollen und Aktionen

Auto- und Radfahrer müssen am Donnerstag bundesweit mit schärferen Kontrollen zur Handynutzung am Steuer rechnen. Die Polizei startet eine große Verkehrssicherheitsaktion. Wie das Innenministerium Sachsen-Anhalt mitteilte, werden rund 11.000 Polizisten mit rund 3.200 Kontrollen und Aktionen bis zum späten Abend auf die Gefahren der Handy-Nutzung am Steuer aufmerksam machen.