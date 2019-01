Escape Rooms in Deutschland Verstärkte Sicherheitsvorkehrungen geplant

Das sorgt schon für Nervenkitzel – wenn man sich in einen Raum einsperren lässt und erst wieder hinaus kommt, wenn man Rätsel gelöst hat. Nach diesem Prinzip funktionieren Escape Rooms, die in den vergangenen Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Aber dieses Prinzip hat in Polen nun auch fünf Mädchen das Leben gekostet. Ist solch eine Katastrophe auch in Deutschland vorstellbar?

von Mareike Wiemann, MDR AKTUELL