Beschwerde abgelehnt Ex-SS-Mann Gröning muss Haft antreten

Der wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen verurteilte frühere SS-Mann Oskar Gröning soll seine Gefängnisstrafe in Kürze antreten. Der 96-Jährige hatte gegen seinen Haftantritt aus Gesundheitsgründen Beschwerde eingelegt. Die sei nun abgewiesen worden, teilte das Bundesverfassungsgericht am Freitag in Karlsruhe mit.