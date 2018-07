In Sachsen wurden dem Robert-Koch-Institut bis Ende Juni 438 Borreliosefälle gemeldet, fast 120 mehr als im Jahr davor. In Thüringen waren es 120 Fälle, 40 mehr als 2017. Und in Sachsen-Anhalt hat das Landesamt für Verbraucherschutz im ersten Halbjahr 152 Infektionen gezählt, ein Plus von knapp 30 Fällen.