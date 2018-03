Der russische Präsident Wladimir Putin machte bei einem Besuch in Kemerowo "kriminelle Nachlässigkeit" und "Schlamperei" für das Feuer verantwortlich. Russische Ermittler leiteten eine strafrechtliche Untersuchung ein und stellten "schwerwiegende Verstöße" gegen Bau- und Nutzungsvorschriften fest. Nach bisherigen Ermittlungen soll ein Wachmann aus noch nicht bekannten Gründen den Feueralarm abgeschaltet haben. Außerdem sollen viele Notausgänge versperrt gewesen sein. Insgesamt wurden vier Verdächtige festgenommen. Unter ihnen sind der Pächter der Räumlichkeiten, in denen das Feuer ausbrach und der Chef des Unternehmens, welches das Einkaufszentrum verwaltet.

Das Feuer war am Sonntagnachmittag in einem Kinosaal in der obersten Etage des Einkaufszentrums ausgebrochen. Es breitete sich schnell auf weite Gebäudeteile aus. Die Feuerwehr soll mehreren Stunden gebraucht haben, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.