Torben Klagge ist einer der wenigen Menschen in Deutschland, die tiefe Einblicke in die IT-Strukturen der Krankenhäuser haben. Für die Firma Sopra Steria berät er Krankenhäuser zu ihrer IT-Sicherheit. Auch Kliniken in Mitteldeutschland. Und grundsätzlich, sagt Torben Klagge, gibt es zwei Arten von Unternehmen: Die, die gehackt wurden und die, die es noch nicht gemerkt haben.

Das ist eher so ein 50:50-Ding. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in dem Netzwerk was getan hat, was er nicht durfte – und das ist die klassische Definition von gehackt werden – ist extrem hoch. Torben Klagge IT-Berater

Mehr als 20 registrierte Angriffe in einem Jahr

Viele Ärzte und Pfleger nutzen Geräte, die nicht gut genug gegen Hackerangriffe geschützt sind. Bildrechte: imago/Jochen Tack Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat 2017 bundesweit mehr als 20 Angriffe registriert. Dabei erfasst das BSI nur die Kliniken, die mehr als 30.000 Fälle pro Jahr behandeln. Kleinere Kliniken müssen Vorfälle bislang nicht melden. Dass aber auch sie betroffen sein können, steht außer Frage.



Die IT der Krankenhäuser könne das momentan abblocken, eindämmen wie jedes andere Unternehmen, sagt Klagge. Krankenhäuser seien da keine Ausnahme. Aber wenn es jemand wollte, könne er aktuell jedes Unternehmen in die Knie zwingen. Auch da seien Krankenhäuser keine Ausnahme.

Kliniken selten ausreichend gesichert

Krankenhäuser treiben IT-Sicherheitsexperten den Schweiß auf die Stirn: Die Gebäude sind offen für jeden, die PCs in Schwesternzimmer selten ausreichend gesichert und die Patientenzimmer haben Anschlüsse zum Netz des Krankenhauses.

Auch Fälle in Mitteldeutschland

MDR AKTUELL hat bei den Krankenhausgesellschaften in Mitteldeutschland nachgefragt. Das Thema ist nicht beliebt. Doch die Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt schreibt per Mail, dass Krankenhäuser vereinzelt Hackerangriffen ausgesetzt waren: "2016 hatten sich vier Krankenhäuser über eine sogenannte Massen-Mail an einem vernetzten Computer infiziert. In allen vier Fällen funktionierten die Daten-Sicherungssysteme, sodass sich das Ausmaß in Grenzen hielt und größerer Schaden vermieden werden konnte."

Kliniken fordern Geld für Sicherheitsmaßnahmen

Krankenhäuser in Mitteldeutschland würden in IT-Sicherheit investieren, brauchen dazu aber die finanziellen Mittel. Bildrechte: dpa IT-Sicherheitsmaßnahmen und Notfallpläne überarbeiten, Mitarbeiter schulen - das alles sind Maßnahmen, die die Krankenhäuser ergriffen haben. Doch weil die Vernetzung im Gesundheitswesen zunimmt, steigt auch die Gefahr von Cyber-Attacken.



Die Krankenhausgesellschaft aus Thüringen schreibt: "Nach den vehementen Cyber-Attacken vor zwei Jahren auf die Patientendaten in einzelnen Krankenhäusern haben diese auch in Thüringen ihre Investitionen in IT Sicherheit erhöht."