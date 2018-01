Bei einem schweren Busunfall in Kasachstan sind am Donnerstag 52 Menschen ums Leben gekommen. Wie das Katastrophenschutzministerium des zentralasiatischen Landes mitteilte, überlebten lediglich fünf Passagiere das Unglück. Sie wurden von Rettungskräften versorgt.

Ausgebranntes Wrack: Lediglich fünf Passagiere konnten sich retten. Bildrechte: IMAGO

Der Bus mit 55 Passagieren und zwei Fahrern an Bord war am Donnerstag auf einer Straße im Nordwesten des Landes nahe der Stadt Kalybai in Brand geraten. Über die Ursache des Feuers wurde zunächst nichts bekannt. Es habe sich aber offensichtlich um ein Unglück gehandelt, erklärte das Ministerium. Bei den Opfern soll es sich den Angaben zufolge um Bürger aus Usbekistan gehandelt haben.