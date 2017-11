Bei einem Erdbeben in den Kurdengebieten im Iran und dem Irak sind mindestens 207 Menschen ums Leben gekommen. Derzeit gehen die Behörden beider Länder außerdem von etwa 1.700 Verletzten aus. Ein Vertreter der iranischen Behörden berichtete von mehr als 207 Todesopfern allein auf iranischer Seite und ein irakischer von sechs Toten in der Provinz Suleimanija.

Das Epizentrum des Bebens der Stärke 7,3 befand sich laut Geoforschungszentrum Potsdam in der iranischen Provinz Kermanschah und ereignete sich in einer Tiefe von 34 Kilometern. Die US-Bebenwarte verortete es rund 30 Kilometer entfernt von der irakischen Stadt Halabdscha. Bewohner der Region posteten auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter Bilder, die zeigen, wie die Menschen aus einem Gebäude fliehen. Auf anderen sind eingestürzte Mauern und Häuser zu sehen.

Im offenbar stärker verwüsteten Iran wurden die Städte Kasr-e Schirin sowie Asgaleh besonders getroffen. Irans Präsident Hassan Ruhani versprach den Menschen in der Erdbebenregion sofortige Hilfe.



Nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Irna fiel vielerorts der Strom aus. In einer ersten Reaktion wurden Irna zufolge 30 Teams des Roten Halbmonds in die Erdbebenregion geschickt.