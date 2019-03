Das vor der Küste Norwegens in Seenot geratene Kreuzfahrtschiff "Viking Sky" ist ohne Zwischenfälle in den Hafen Molde geleitet worden. Das meldet der norwegische Rundfunk NRK. Die Passagiere und viele Menschen an der Hafenpromenade jubelten, als das Schiff anlegte.

Das Schiff wurde am Sonntag zunächst mit Hilfe von Schleppern langsam in Richtung des Hafens der Stadt Molde gebracht. Später schaffte es das Schiff, aus eigener Kraft vorwärts zu kommen. Drei von vier Motoren funktionierten wieder. Die Evakuierung der "Viking Sky" mit Hubschraubern wurde während der Fahrt nach Molde ausgesetzt. Bis dahin waren rund 480 Menschen auf dem Luftweg an Land gebracht worden. Bis zur Ankunft in Molde harrten fast doppelt so viele Menschen weiter an Bord aus.

Schreckliche Erlebnisse an Bord

Die Passagiere, die bereits an Land gebracht werden konnten, berichteten in der Nacht von schrecklichen Erlebnissen an Bord. Der Amerikaner Rodney Horgen sagte dem norwegischen Sender NRK:

Ich musste an die Titanic denken. Ich dachte, das wäre das Ende. Rodney Horgen, Passagier der "Viking Sky"

Er habe gerade im Restaurant gesessen, als das Schiff heftig zu schwanken begonnen habe, erzählte Horgen weiter. Teller seien von Tischen geflogen, Menschen zu Boden gegangen. Ein Fenster oder eine Tür sei zu Bruch gegangen und eine Welle ins Schiffsinnere geschwappt.

Per Hubschrauber gerettete Passagiere der "Viking Sky" bei ihrer Ankunft. Bildrechte: dpa

"Ich hatte Angst. Ich habe noch nie so etwas Beängstigendes erlebt", sagte eine andere Passagierin, Janet Jacob, ebenfalls dem norwegischen Rundfunk. "Ich habe zu beten begonnen, ich habe für die Sicherheit von allen an Bord gebetet."

15 Meter hohe Wellen