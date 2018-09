Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat das Moorbrand-Gebiet im Emsland besucht und sich für Fehler der Bundeswehr entschuldigt. Im Gespräch mit Bürgern in Stavern bei Meppen sagte sie: "Wir haben hier wirklich eine Scharte auszuwetzen." So hätte die Truppe die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden schneller zu Hilfe rufen müssen. "Dann hätten wir wahrscheinlich Schlimmeres verhindern können", sagte von der Leyen.

Die Bundeswehr will den Kampf gegen den Schwelbrand ausweiten. Am Samstagnachmittag sollten Transportflugzeuge und Tornado-Jets zum Einsatz kommen. Die Jets könnten Fotos und Wärmebildaufnahmen des Moorgebietes machen, um Glutnester im Boden aufzuspüren, berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung". CH53-Transporthubschrauber stehen für Löscheinsätze bereit.

Wegen des Flächenbrands hatte der Landkreis Emsland am Freitag Katastrophenalarm ausgerufen. Den Ortschaften Groß Stavern und Klein Stavern mit mehr als 1.000 Einwohnern drohte am Freitag zunächst eine Evakuierung. Es bestand die Sorge, dass der Wind Glutnester in einen benachbarten Wald tragen könnte. Daher wurden zusätzliche Feuerwehr- und Polizeikräfte in den Ort gebracht.