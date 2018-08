Die verschiedenen Arten von Waldbränden Erdfeuer: Das sind Schwelbrände im Boden, die vor allem bei angehäufter organischer Auflage (z. Bsp. Torf) entstehen. Da sie die Wurzeln der Bäume und ihre Samen zerstören, sind sie in ihren Auswirkungen am schlimmsten.



Boden- oder Lauffeuer: Hier verbrennen die Streu (alles, was vom Baum auf den Boden fällt) und oberirdische Teile der Pflanzen. Ob auch Bäume getötet werden, hängt von deren Rindenstärke ab. Durch die Verbrennung der Streu wird der Prozess der Minaralisierung beschleunigt. Die mineralisierten Nährstoffe werden aber stärker ausgewaschen, weil die Pflanzenwurzeln und der Ton-Humus-Komplex zur Bindung der Nährstoffe bereits zerstört sind.



Kronenfeuer: Sie entstehen, wenn für Bodenfeuer genügend Material vorhanden ist, sodass diese in den Kronenbereich hochschlagen können.



Vollfeuer: Diese sind eine Kombination aus Boden- und Kronenfeuer und haben in der Regel den Tod der betroffenen Bestände zur Folge, da Blatt- bzw. Nadelmasse und Knospen zerstört werden.