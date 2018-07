Nach Regenfällen im Westen Athens hat sich die Lage in den Waldbrandgebieten in Griechenland am Donnerstag deutlich entspannt. Nach Angaben der Feuerwehr gibt es keiner Feuerfronten mehr, die bewohnte Gebiete bedrohen.

Viele der Opfer verbrannten auf der Flucht in ihren Autos. Bildrechte: dpa

Ein Mensch starb an schweren Verbrennungen in einem Athener Krankenhaus. Ein weiteres Opfer soll Medienberichten zufolge am späten Mittwochabend in einem Haus entdeckt worden sein. Von den insgesamt mehr als 200 Verletzten wurden noch 65 in Krankenhäusern behandelt. Elf von ihnen schweben in Lebensgefahr.



Die Feuerwehr teilt täglich um die Mittagszeit die offizielle Zahl der Opfer mit. Gerichtsmediziner arbeiten daran, die teils völlig verbrannten Leichen zu identifizieren. Eine offizielle Liste der Opfer und ihrer Nationalitäten liegt nicht vor, auch wie viele Menschen noch vermisst werden, ist unklar.