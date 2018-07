In Griechenland sind am Montag zwei große Waldbrände unweit Athens außer Kontrolle geraten. Die Feuer westlich und östlich der griechischen Hauptstadt waren so gewaltig, dass Rauchwolken die Metropole erreichten und die Sonne verdunkelten. Der Katastrophenschutz meldete einen Toten. Mindestens 25 Menschen seien mit teils schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Behörden riefen den Notstand aus.

In der von den Bränden heimgesuchten Region haben Tausende Athener ihre Ferienwohnungen verlassen. Auch in der Hafenstadt Rafina stiegen am Montagabend riesige Rauchwolken in den Himmel auf. Die Flammen erreichten auch zahlreiche Häuser. Tausende Menschen flohen auch dort aus der Region. Wie auf Bildern des griechischen Staatsfernsehens zu sehen war, waren sämtliche Straßen verstopft.

Mehr als 200 Häuser zerstört

Eine gewaltige Rauchwolke färbt Teile des Himmels über Athen orange. Bildrechte: dpa Bürgermeister der betroffenen Regionen sagten Reportern vor Ort, es seien mehr als 200 Häuser und Hunderte Autos allein im Osten Athens zerstört oder beschädigt worden. Mehrere Kinder-Zeltlager mussten im Osten Athens evakuiert werden. Wegen der starken Rauchbildung wurden die Autobahn und die Bahnverbindung zwischen Athen und Korinth geschlossen.

Hilfe anderer EU-Staaten erbeten

Wie eine Sprecherin der griechischen Feuerwehr mitteilte, bat das Land andere EU-Staaten um Hilfe. Griechenlands Regierungschef Alexis Tsipras ordnete nach einem Bericht des Staatsradios die Verlegung von Feuerwehren anderer Regionen sowie von Militäreinheiten in den Großraum Athen an. Tsipras, der am Montagabend einen Besuch in Bosnien-Herzegovina abbrach, äußerte den Verdacht, dass Brandstifter hinter den Feuern stecken könnten.