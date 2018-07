Waldbrand bei Potsdam

Der Waldbrand ist inzwischen weitgehend gelöscht. Laut dem Landeswaldschutzbeauftragten besteht jedoch die Gefahr, dass Wind einzelne Glutnester wieder entfacht. Der Waldbrand südlich von Potsdam war am Donnerstag aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrochen und hatte sich nach Behördenangaben auf einer Fläche von 40 bis 50 Hektar ausgedehnt. Aus Sicherheitsgründen wurden die Autobahn 9 und zwischenzeitlich auch Teile des Berliner Rings (A10) gesperrt, was zu langen Staus führte.

Bereits seit Tagen herrscht – wie vielerorts in Deutschland – auch in weiten Teilen Brandenburgs die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5. Neben dem Waldbrand an der A9 beschäftigte die Brandenburger Feuerwehr auch ein großflächiges Feuer auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog im Landkreis Teltow-Fläming.