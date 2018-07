In der Nähe von Potsdam ist am Donnerstag ein größerer Waldbrand ausgebrochen. Dem Sender RBB zufolge stehen in Sichtweite der Autobahnen 9 und 10 rund 90 Hektar in Flammen. Die Polizei sperrte die A9 vom Autobahndreieck in Richtung Leipzig. Auch eine Sperrung der Gegenrichtung werde erwogen, teilte das Polizeipräsidium mit. Autofahrer wurden gebeten, die Region weiträumig zu umfahren.