Nach dem großen Waldbrand nahe Treuenbrietzen südlich von Berlin beschäftigen Glutnester weiterhin Hunderte Feuerwehrleute. Von der Polizei hieß es, es gebe zwar noch keine Entwarnung, "aber eine deutliche Entspannung der Lage". In der Nacht zu Sonntag mussten die Löscharbeiten wegen des Fundes zweier Panzergranaten unterbrochen werden.

Panzergranaten entfernt

Die Panzergranaten waren in der Nacht durch einen Bundeswehrpanzer freigelegt worden. Wie ein Sprecher der Einsatzleitung am Sonntag mitteilte, rückte daraufhin der Kampfmittelräumdienst mit 16 Mitarbeitern an, um die Munitionsreste zu sichern und zu entfernen. Noch in der Nacht seien die Granaten entfernt worden.

Der Sprecher sagte am Sonntagmittag, die Wege in die betroffenen Gebiete würden nun wieder für die Feuerwehr zugänglich gemacht. Dafür schnitten Panzer Schneisen in den Wald, damit die Feuerwehr besser an Glutherde herankomme. Man hoffe, die Löscharbeiten in ein bis zwei Tagen abschließen zu können.

Löscharbeiten dauern seit Donnerstag an

Der Waldbrand war am Donnerstag ausgebrochen und hatte sich auf bis zu 400 Hektar ausgebreitet - also einer Fläche von etwa 400 Fußballfeldern. Rund 500 Menschen aus drei Dörfern mussten ihre Häuser verlassen. Am Freitagmittag konnten bereits die Bewohner von Frohnsdorf wieder nach Hause, am Samstagabend wurde dies auch den Einwohnern von Tiefenbrunnen und Klausdorf erlaubt.

Verdacht auf Brandstiftung