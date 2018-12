Die Zahl gibt dem Experten ein Stück weit recht: In Leipzig legten am Montag etwa 350 bis 400 Mitarbeiter die Arbeit nieder. Beschäftigt sind dort derzeit mehr als 2.000 Festangestellte sowie Saisonkräfte. Zum anderen seien einfach alle Prozesse bei Amazon sehr, sehr optimiert, so Hudetz weiter: "Die sind gegen Ausfälle auch gewappnet. Sie haben sich immer stärker ins benachbarte Ausland orientiert, mit Logistikzentren."

Sie haben immer mehr Logistikzentren, sie haben eine ausgefeilte IT. Ich glaube, an der Stelle wird Verdi Amazon nicht treffen können.

Die schiere Menge an Bestellungen könnte das System vielleicht so langsam an die Grenzen bringen, so der IFH-Chef weiter. Die Streiks von Verdi seien dagegen nicht viel mehr als ein paar Nadelstiche.