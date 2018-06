Schwarze, rote, gelbe: es gibt eine bunte Vielfalt bei Bio-Kartoffeln. Auch die Börde-Gärtnerei in Erxleben baut sehr unterschiedliche Sorten an: schwarz-lilafarbene Violetta, rotschalige Laura, schöne gelbe Finka. Auch Rosa Tannenzapfen – eine alte Sorte.

Aber alle Erdäpfel, die bei Helmut Zacharia wachsen, sind festkochend oder vorwiegend festkochend, also etwas weicher, aber eben nicht mehlig kochend. Dafür gebe es zu wenig Abnehmer, sagt er: "Es gibt eine kleine Gruppe von Leuten, die mehlig kochende wollen. Ab und zu für irgendwelche Klöße, halb und halb und so. Oder auch einfach, weil sie gerne Stampfkartoffeln wollen. Das sind aber nicht mal zehn Prozent."

Bei Bio-Kartoffeln vermissen manche Kunden die Abwechslung. Bildrechte: MDR

Trotz aller Schwierigkeiten wagen sich einige Bio-Erzeuger an mehlige Kartoffeln. Die Familie von Jonas Schulze Niehoff betreibt seit Anfang der 1990er-Jahre einen Öko-Landwirtschaftsbetrieb in Wanzleben. Jetzt baut er erstmals eine mehlige Sorte an: "Der Lebensmitteleinzelhandel ordert bei uns nur festkochende Kartoffeln. Deswegen machen wir es jetzt im ganz kleinen Stil. Da habe ich gute Hoffnungen, dass wir das regional verkaufen können. Aber es wird sicher keinen großen Anteil an der Anbaufläche geben."